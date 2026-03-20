Le point médical du PSG avant le déplacement à Nice

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Trois joueurs manqueront cette rencontre contre les Niçois.

La Ligue 1 revient dans l’actualité du PSG avec le déplacement à Nice demain soir dans le cadre de la 27e journée. Avant la trêve internationale, le club de la capitale voudra s’imposer contre les Niçois pour conserver sa place de leader. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans trois joueurs. Touché à l’ischio-jambier en décembre dernier, Quentin Ndjantou s’est fait opérer en début d’année 2026 et poursuit son protocole de soins, lui qui ne devrait pas revenir avant la fin de la saison.

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Bradley Barcola a débuté ses soins

De son côté, Fabian Ruiz, touché au genou lors de la rencontre contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, n’est pas encore apte à retrouver ses coéquipiers. Comme le PSG l’explique dans son point médical, l’international espagnol continue son travail individuel adapté. Selon certaines rumeurs, le numéro 8 du PSG pourrait faire son retour sur les terrains à l’issue de la trêve internationale. Enfin, Bradley Barcola, touché à la cheville lors de la victoire contre Chelsea à Stamford Bridge, lors de laquelle il avait marqué un très beau but, a débuté les soins à la suite de son entorse de la cheville droite. Si le PSG avait évoqué une absence de plusieurs semaines, certains médias parlent d’une absence d’un mois pour le numéro 29 du PSG, qui manquerait alors les quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool.