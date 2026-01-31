Le point médical du PSG avant le déplacement à Strasbourg

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Trois joueurs figurent dans le point médical d’avant-match.

Après son match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle en Ligue des champions mercredi soir (1-1), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Strasbourg en clôture de la vingtième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match du club de la capitale, un point médical est dévoilé. Et celui de ce samedi concerne trois joueurs.

Trois joueurs concernés

Touché à la cheville lors de la rencontre contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia est annoncé absent entre huit et dix jours. Dans le point médical du PSG, il est annoncé que l’international géorgien continue ses soins. Blessé depuis plusieurs semaines, Quentin Ndjantou poursuit son travail de reprise, explique le PSG. Enfin, Fabian Ruiz reste en soins suite à sa contusion au genou gauche reçue contre le Sporting CP.

