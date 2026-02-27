Le point médical du PSG avant le déplacement au Havre

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra faire sans cinq joueurs pour ce match.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement au Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG ou presque, le club de la capitale dévoile un point médical. Celui de ce vendredi concerne cinq joueurs, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Joao Neves.

À lire aussi : Ligue 1 – Les louanges de Didier Digard envers le PSG

Cinq forfaits pour le PSG au Havre

Touchés au mollet, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ne feront pas leur retour contre les Havrais. Les deux joueurs du PSG poursuivent leurs séances d’entraînements individuels. En ce qui concerne Fabian Ruiz, touché au genou contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, il effectuera un travail individuel adapté ces deux prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou. Il est donc pas encore prêt pour revenir sur les terrains et est incertain pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Titulaire contre l’AS Monaco, Joao Neves a été touché à la cheville gauche sur la pelouse du Parc des Princes. Le milieu de terrain portugais restera en soins ces prochains jours et manquera le match au Havre. Enfin, après son opération à l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins.





