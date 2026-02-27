PSG Poissy
Image : psg.fr

Le point médical du PSG avant le déplacement au Havre

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra faire sans cinq joueurs pour ce match.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement au Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG ou presque, le club de la capitale dévoile un point médical. Celui de ce vendredi concerne cinq joueurs, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Joao Neves.

Ligue 1 – Les louanges de Didier Digard envers le PSG
canalsuporters.com

Cinq forfaits pour le PSG au Havre

Touchés au mollet, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ne feront pas leur retour contre les Havrais. Les deux joueurs du PSG poursuivent leurs séances d’entraînements individuels. En ce qui concerne Fabian Ruiz, touché au genou contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, il effectuera un travail individuel adapté ces deux prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou. Il est donc pas encore prêt pour revenir sur les terrains et est incertain pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Titulaire contre l’AS Monaco, Joao Neves a été touché à la cheville gauche sur la pelouse du Parc des Princes. Le milieu de terrain portugais restera en soins ces prochains jours et manquera le match au Havre. Enfin, après son opération à l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. 


Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

Articles similaires

Luis Enrique

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant HAC/PSG 

27 février 2026
Ligue des Champions

LDC – Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes

27 février 2026
Tirage au sort

Live – Le PSG va affronter Chelsea, choc entre City et le Real

27 février 2026
Didier Digard

Ligue 1 – Les louanges de Didier Digard envers le PSG

27 février 2026
Bouton retour en haut de la page