Le point médical du PSG avant le dernier match de l’année 2025

Demain soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de la Coupe de France. À la veille de cette rencontre, le PSG a dévoilé un point médical.

Le PSG doit encore jouer un match avant de profiter de vacances bien méritées. Demain soir, le club de la capitale va se déplacer à la Beaujoire pour y défier Vendée Fontenay Foot, club de National 3 dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre que ne joueront pas Achraf Hakimi, qui poursuit sa rééducation au Maroc pour tenter de jouer la CAN, ni Willian Pacho, qui a été laissé au repos par le staff des Rouge & Bleu. Trois autres joueurs ne feront pas le déplacement à Nantes.

Trois joueurs concernés par le point médical

Comme c’est de coutume avant presque tous les matches du PSG, un point médical est dévoilé. Et celui de ce vendredi concerne trois joueurs. Sorti prématurément mercredi soir lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, Kang-in Lee est victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le PSG indique qu’il sera absent plusieurs semaines. Héros de la séance de tirs au but avec quatre arrêts sur les cinq tentatives deFlamengo, Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche. Un nouveau point sera fait d’ici trois à quatre semaines, indique le PSG dans son point médical. Enfin, Bradley Barcola reste en soins à la suite d’une fatigue musculaire.

Le point médical du PSG