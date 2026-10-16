Le point médical du PSG avant le match contre Strasbourg

Demain après-midi (17h15, Ligue 1 Plus), le PSG se déplace à Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, le PSG dévoile un point médical.

Le PSG va tenter de poursuivre sa remontée au classement de Ligue 1 demain après-midi avec son déplacement à Strasbourg dans le cadre de la septième journée. Actuellement sixième, le PSG compte trois points de retard sur le leader, l’AS Monaco. En Alsace, les Parisiens voudront s’offrir une quatrième victoire de suite en championnat pour continuer à se rapprocher de la tête. Une rencontre que pourrait disputer Senny Mayulu.

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Senny Mayulu de retour à l’entraînement collectif

Victime d’une lésion à la cuisse gauche avec l’équipe de France Espoirs durant la trêve, le titi du PSG était rentré à Paris pour se soigner. Il a manqué les matches contre Le Mans et Manchester City. Il pourrait faire son retour dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Strasbourg. Dans son communiqué médical, le PSG indique que Senny Mayulu a repris l’entraînement avec le groupe ce vendredi. Également blessé lors de la trêve internationale, Alessandro Longoni a repris l’entraînement individuellement, indique le PSG dans son communiqué.

Le point médical du PSG