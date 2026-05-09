Le point médical du PSG avant le match face à Brest

Demain soir (21 heures, Ligue 1 +), le PSG reçoit le Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, le PSG dévoile son point médical.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée. Les Parisiens voudront s’imposer contre les Brestois afin de se rapprocher du titre de champion de France. Comme c’est de coutume avant chaque match, le PSG a dévoilé un point médical. Dans ce dernier, le club de la capitale annonce le forfait de six joueurs pour la dernière rencontre de la saison au Parc des Princes.

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Warren Zaïre-Emery va manquer son premier match de la saison

Opéré de l’ischio-jambier en janvier dernier, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. C’est également le cas pour Achraf Hakimi et Lucas Chevalier, qui sont touchés à la cuisse droite. Ils sont forfaits pour demain. Ce sera aussi le cas de Willian Pacho et Nuno Mendes, touchés à la cuisse droite. Ils effectueront des soins ces prochains jours. De son côté, Warren Zaïre-Emery souffre d’une lombalgie au dos et restera en soins ces prochains jours. Il va donc manquer son premier match de la saison.

Le point médical

Touchés à la cuisse droite, Willian Pacho et Nuno Mendes effectueront des soins ces prochains jours.

et effectueront des soins ces prochains jours. Warren Zaïre-Emery souffre d’une lombalgie au dos et restera en soins ces prochains jours.

souffre d’une lombalgie au dos et restera en soins ces prochains jours. Quentin Ndjantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier poursuivent leur protocole de soin.



