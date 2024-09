Le point médical du PSG avant le match face au Stade Rennais

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG reçoit le Stade Rennais en Ligue 1. Et Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs.

Après son match nul face au Stade de Reims (1-1) la semaine passée, le PSG aura à cœur de renouer avec le succès et mettre la pression sur ses concurrents directs au classement. Ce vendredi, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – le Stade Rennais, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de plusieurs joueurs.

Sans surprises, les blessés de longue date que sont Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos sont toujours forfaits. Concernant Gianluigi Donnarumma, le portier italien a participé à la séance collective du jour et devrait faire son retour dans le groupe à l’occasion de la réception du Stade Rennais. Sorti sur blessure à Reims le week-end dernier, Désiré Doué « effectue des exercices en salle« , précise le PSG dans son point médical, et devrait être trop juste pour prendre part à la 6e journée de L1. Après avoir été ménagé en ne disputant seulement 8 minutes lors de la dernière journée de championnat (1-1 face au Stade de Reims), Nuno Mendes, « touché par un syndrome viral, est laissé au repos aujourd’hui« . Enfin, Vitinha « travaille individuellement aujourd’hui, suite à une gêne ressentie à la cheville droite » et « Marco Asensio poursuit sa reprise sur le terrain« .

Le point médical du PSG

Nuno Mendes : Touché par un syndrome viral et laissé au repos aujourd’hui

: Touché par un syndrome viral et laissé au repos aujourd’hui Presnel Kimpembe : Continue son programme de performance

: Continue son programme de performance Lucas Hernandez : Poursuit son protocole de reprise

: Poursuit son protocole de reprise Vitinha : Travaille individuel suite à une gêne à la cheville droite

: Travaille individuel suite à une gêne à la cheville droite Désiré Doué : Entorse à la cheville droite, exercice en salle

: Entorse à la cheville droite, exercice en salle Marco Asensio : Poursuite de la reprise sur le terrain

: Poursuite de la reprise sur le terrain Gonçalo Ramos : Poursuite de sa rééducation