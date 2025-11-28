Le point médical du PSG avant Monaco / PSG

Demain après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG se déplacera à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Un match que ne jouera pas Nuno Mendes.

Avant la trêve hivernale, le PSG doit encore jouer six matches. Luis Enrique va très certainement, comme depuis son arrivée au sein du club de la capitale, régulièrement faire tourner son équipe. Face à Monaco, le coach parisien devra faire sans quatre joueurs. Ce vendredi après-midi, le PSG a dévoilé, comme c’est de coutume avant presque chaque match, son point médical.

Nuno Mendes en soins ces prochains jours

Sans surprise, Achraf Hakimi et Désiré Doué figurent dans ce dernier. Blessés de longue date, les deux joueurs du PSG poursuivent leur travail de rééducation individuel. Sorti à la mi-temps du match contre Tottenham mercredi soir, Nuno Mendes ne fera pas le déplacement à Monaco. Le latéral gauche a été victime d’une blessure minime à la cuisse droite, indique le PSG dans son communiqué médical. L’international portugais restera en soins ces prochains jours. Enfin Renato Marin, le troisième gardien du PSG, souffre d’une fatigue musculaire à la cuisse droite. Ce dernier effectue un travail de rééducation.

Le point médical du PSG