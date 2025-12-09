Le point médical du PSG avant son déplacement à Bilbao

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Bilbao en Ligue des champions. Avant cette rencontre, le club de la capitale a dévoilé son point médical.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à Bilbao pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, qui pourrait permettre au PSG de consolider sa place dans les huit premiers de la compétition, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs importants. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, un point médical a été dévoilé. Ce dernier concerne quatre joueurs.

Forfaits pour Bilbao / PSG

Absent de l’entraînement hier, Ousmane Dembélé a été victime d’un syndrome grippal. Pas totalement remis de ce dernier, le numéro 10 du PSG va rester au repos et est donc forfait pour la rencontre contre l’Athletic Club demain soir. Ce sera également le cas pour Lucas Chevalier, qui continue ses soins après sa blessure à la cheville. Dans son communiqué, le PSG indique que Lucas Beraldo, touché au mollet gauche, effectue un travail de rééducation. Blessé contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation.

Le point médical du PSG