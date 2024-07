De retour à l’entraînement depuis dix jours, le PSG poursuit sa préparation avant le début de la saison. Petit point sur la pré-saison des 18 clubs de Ligue 1.

À moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1, le PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement le 15 juillet dernier. Et Luis Enrique retrouvera ses internationaux aux compte-gouttes dans les jours à venir. Et pour monter en puissance avant le début de la saison 2024-2025, les champions de France en titre auront deux rencontres amicales au programme : Sturm Graz (7 août) et le RB Leipzig (10 août). Puis le week-end du 16 août, les Parisiens se déplaceront sur la pelouse du Havre à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Concernant les 17 autres formations du championnat, elles poursuivent également leur préparation avec quelques matches amicaux déjà disputés.

Paris Saint-Germain

Mercredi 7 août : Sturm Graz (Autriche) / Paris Saint-Germain

Samedi 10 août : RB Leipzig (Allemagne) / Paris Saint-Germain

Angers SCO

Voltigeur de Châteaubriant (N2) / Angers SCO (2-3)

Le Mans / Angers SCO (2-0)

Samedi 27 juillet : Angers SCO / Stade Rennais

Samedi 3 août : Angers SCO / FC Lorient (L2)

Samedi 10 août : Angers SCO / Girondins de Bordeaux (à confirmer)

AJ Auxerre

US Orléans (N) / AJ Auxerre (1-1)

Samedi 27 juillet : AJ Auxerre / Grenoble (L2)

Mercredi 31 juillet : AJ Auxerre / ESTAC Troyes (N)

Samedi 3 août : AJ Auxerre / Red Star (L2)

Samedi 10 août : AJ Auxerre / Stade de Reims

AS Saint-Etienne

AS Saint-Etienne / Clermont Foot (L2) (1-1)

Samedi 27 juillet : AS Saint-Etienne / Villarreal CF (Espagne)

Mercredi 31 juillet : Montpellier HSC / AS Saint-Etienne

Samedi 3 août : Grenoble (L2) / AS Saint-Etienne

Mercredi 7 août : Getafe (Espagne) / AS Saint-Etienne

Samedi 10 août : adversaire à déterminer

Stade Brestois 29

Stade Brestois / US Avranches (2-0)

FC Lorient (L2) / Stade Brestois (1-1)

Stade Brestois / Stade Lavallois (L2) (0-1)

Mercredi 31 juillet : Napoli (Italie) / Stade Brestois

Samedi 3 août : Juventus Turin (Italie) / Stade Brestois

Samedi 10 août : Newcastle (Angleterre) / Stade Brestois

Le Havre

Le Havre / Fougères (N3) (7-0)

Clermont Foot (L2) / Le Havre (1-1)

Samedi 27 juillet : Le Havre / FC Lorient (L2) (60 minutes)

Samedi 27 juillet : Le Havre / EA Guingamp (L2) (60 minutes)

Mercredi 31 juillet : Le Havre / AZ Alkmaar (Pays-Bas)

Vendredi 2 août : Le Havre / NEC Nimègue (Pays-Bas)

Samedi 10 août : Le Havre / VfL Bochum (Allemagne)

AS Monaco

Servette Genève (Suisse) / AS Monaco (1-0)

AS Monaco / Cercle Bruges (Belgique) (1-1)

Sturm Graz (Autriche) / AS Monaco (2-2)

Mercredi 31 juillet : AS Monaco / Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

Dimanche 4 août : AS Monaco / Genoa CFC (Italie)

Lundi 12 août : AS Monaco / FC Barcelone (Espagne)

RC Lens

RC Lens / KV Courtrai (Belgique) (6-3)

RC Lens / Red Star (L2) (6-0)

OH Louvain (Belgique) / RC Lens (0-1)

Samedi 27 juillet : RC Lens / FC Utrecht (Pays-Bas)

Samedi 3 août : RC Lens / Bayer Leverkusen (Allemagne)

Mercredi 7 août : RC Lens / FC Versailles (N)

Samedi 10 août : RC Lens / Leicester City (Angleterre)

LOSC

LOSC / KMSK Deinze (Belgique) (3-1)

LOSC / KV Malines (Belgique) (1-1)

LOSC / KAA La Gantoise (Belgique) (1-0)

LOSC / KRC Genk (Belgique) (2-2)

VfL Wolfsburg (Allemagne) / LOSC (1-0)

Mardi 30 juillet : LOSC / Celta Vigo (Espagne)

Mardi 6 août ou mercredi 7 août : LOSC / FC Lugano (Suisse) ou Fenerbahçe SK (Turquie) (3e tour préliminaire de Ligue des champions / match aller)

Mardi 13 août : FC Lugano (Suisse) ou Fenerbahçe SK (Turquie) / LOSC (3e tour préliminaire de Ligue des champions / match retour)

Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais / Chassieu Décines (N3) (7-0)

Olympique Lyonnais / WSG Tirol (Autriche) (3-2)

FC Sankt Pauli (Allemagne) / Olympique Lyonnais (1-0)

Mercredi 31 juillet : Olympique Lyonnais / Torino (Italie)

Samedi 3 août : Union Berlin (Allemagne) / Olympique Lyonnais

Dimanche 11 août : Arsenal (Angleterre) / Olympique Lyonnais

Olympique de Marseille

Olympique de Marseille / Nîmes Olympiques (N) (0-2)

Olympique de Marseille / SC Toulon (N2) (3-0)

Samedi 27 juillet : Olympique de Marseille / Pau FC (L2)

Samedi 3 août : Sunderland AFC (Angleterre) / Olympique de Marseille

Samedi 10 août : FC Augsburg (Allemagne) / Olympique de Marseille

Montpellier HSC

Girona FC (Espagne) / Montpellier HSC (3-3)

Samedi 27 juillet : Southampton FC (Angleterre) / Montpellier HSC

Mercredi 31 juillet : Montpellier HSC / AS Saint-Etienne

Dimanche 4 août : Fiorentina (Italie) / Montpellier HSC

Mercredi 7 août : Montpellier HSC / AS Cannes (N2)

Samedi 10 août : FSV Mayence (Allemagne) / Montpellier HSC

FC Nantes

SM Caen (L2) / FC Nantes (0-1)

FC Nantes / Hambourg (Allemagne) (2-4)

Samedi 27 juillet : FC Nantes / USL Dunkerque (L2)

Samedi 3 août : Stade Lavallois (L2) / FC Nantes

Mercredi 7 août : FC Nantes / FC Lorient (L2)

Dimanche 11 août : Crystal Palace (Angleterre) / FC Nantes

OGC Nice

OGC Nice / FC Lausanne Sport (Suisse) (1-1)

OGC Nice / Leganés (Espagne) (2-2)

Samedi 10 août : Ipswich Town (Angleterre) / OGC Nice

Stade de Reims

Stade de Reims / FC Fleury 91 (N2) (2-0)

Stade de Reims / FC Sochaux-Montbéliard (N) (3-1)

Júbilo Iwata (Japon) / Stade de Reims (1-1)

Samedi 27 juillet : Shimizu S-Pulse (Japon) / Stade de Reims

Mercredi 31 juillet : FC Machida Selvia (Japon) / Stade de Reims

Samedi 3 août : Vissel Kobe (Japon) / Stade de Reims

Samedi 10 août : Stade de Reims / AJ Auxerre

Stade Rennais

US Saint-Malo (N2) / Stade Rennais (3-3)

Stade Rennais / Stade Lavallois (L2) (2-1)

Samedi 27 juillet : Stade Rennais / Angers SCO

Mercredi 31 juillet : EA Guingamp (L2) / Stade Rennais

Samedi 3 août : Stade Rennais / Real Sociedad (Espagne)

Samedi 10 août : Stade Rennais / Werder Brême (Allemagne)

RC Strasbourg

RC Strasbourg / Munich 1860 (Allemagne) (1-2)

Wolfsberger AC (Autriche) / RC Strasbourg (0-0)

RC Strasbourg / Fenerbahçe (Turquie) (0-4)

Samedi 27 juillet : Karlsruher SC (Allemagne) / RC Strasbourg

Samedi 3 août : RC Strasbourg / SC Fribourg (Allemagne)

Samedi 10 août : Borussia Mönchengladbach (Allemagne) / RC Strasbourg

Toulouse FC