Le point sur le groupe du PSG présent à l’entraînement

Demain, le PSG affronte Le Havre pour son premier match de préparation. À la veille de cette rencontre, on a pu suivre les 15 premières minutes de l’entraînement. Et c’est un groupe quasiment au complet qui est à la disposition de Luis Enrique.

Le PSG débute les choses sérieuses demain après-midi (17 heures) avec le premier match de préparation à la saison 2023-2024 contre Le Havre au Campus PSG. Ce jeudi matin, les joueurs de Luis Enrique se sont entraînés. Et pour la première fois depuis le début de la préparation, on a pu assister aux 15 premières minutes de la séance. Cela a permis de faire un point sur les forces en présence côté Rouge & Bleu. Outre Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, qui a rechuté, qui poursuivent leurs rééducations, Carlos Soler n’était pas présent avec ses coéquipiers. Le milieu de terrain espagnol s’est entraîné à part.

Neymar présent au début de l’entraînement

Blessé à la cheville en février dernier puis opéré en mars, Neymar avait repris le chemin des terrains du centre d’entraînement du PSG à Poissy depuis le 10 juillet, date de la reprise des joueurs non concernés par les matches de sélections en juin. Mais le Brésilien (31 ans) s’entraînait à part. Dans son dernier communiqué médical, le PSG expliquait que son numéro 10 allait partiellement participer aux entraînements collectifs cette semaine. Et ce jeudi, il était bien présent avec ses coéquipiers lors des quinze minutes auxquelles on a pu assister. Les titis Ethan Mbappé, Noah Lemina, Serif Nagha, Ilyes Housni, Timothée Pembélé, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery étaient également présents.

Neymar, Verratti et Marquinhos sont les premiers joueurs à entrer sur la pelouse 🏃‍♂️🔴🔵 pic.twitter.com/qhpcSTmwLG — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2023