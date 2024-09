Le point sur les contrats des joueurs du PSG

En cette trêve internationale, l’actualité autour du PSG sonne creux. Avec la fin du mercato, petit point sur les contrats des joueurs parisiens.

Cet été, le PSG a recruté quatre nouveaux joueurs, Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Il a également vu partir plusieurs joueurs comme Manuel Ugarte, vendu pour 50 millions d’euros plus 10 millions de bonus à Manchester United, ou bien encore Joane Gadou qui a rejoint Salzbourg contre 10 millions d’euros et Carlos Soler, qui a été prêté à West Ham sans option d’achat. Dans son effectif actuel, le club de la capitale compte 25 joueurs (source PSG.fr), sans compter les titis qui peuvent venir s’entraîner avec l’équipe première de temps en temps. On peut ajouter à cette liste, Ayman Kari qui est revenu d’un prêt de 18 mois à Lorient et qui était invité à partir lors de ce mercato estival, mais qui n’a pas trouvé preneur.

Un seul joueur en fin de contrat en juin 2025

Dans cet effectif du PSG, un seul joueur arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, Ayman Kari. Pour lui, il faudra trouver une porte de sortie lors du mercato hivernal ou proposer une prolongation de contrat pour ne pas le voir partir libre le 30 juin prochain. En parlant de prolongation, trois cadres de l’équipe de Luis Enrique pourraient parapher une extension dans les prochains mois, Gianluigi Donnarumma, Vitinha et Achraf Hakimi. Petit point sur la durée des contrats des joueurs du PSG.

Les contrats des joueurs du PSG

Gardiens

Gianluigi Donnarumma : 30 juin 2026

: 30 juin 2026 Matvey Safonov : 30 juin 2029

: 30 juin 2029 Arnau Tenas : 30 juin 2026

Défenseurs

Achraf Hakimi : 30 juin 2026

: 30 juin 2026 Presnel Kimpembe : 30 juin 2026

: 30 juin 2026 Marquinhos : 30 juin 2028

: 30 juin 2028 Lucas Hernandez : 30 juin 2028

: 30 juin 2028 Nuno Mendes : 30 juin 2026

: 30 juin 2026 Lucas Beraldo : 30 juin 2028

: 30 juin 2028 Milan Skriniar : 30 juin 2028

: 30 juin 2028 Yoram Zague : 30 juin 2027

: 30 juin 2027 Willian Pacho : 30 juin 2029

Milieux

Fabian Ruiz : 30 juin 2027

: 30 juin 2027 Vitinha : 30 juin 2027

: 30 juin 2027 Lee Kang-In : 30 juin 2028

: 30 juin 2028 Senny Mayulu : 30 juin 2027

: 30 juin 2027 Warren Zaïre-Emery : 30 juin 2029

: 30 juin 2029 Joao Neves : 30 juin 2029

: 30 juin 2029 Ayman Kari : 30 juin 2025

Attaquants