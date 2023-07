Le point sur les indésirables du Paris Saint-Germain

Si le Paris Saint-Germain a beaucoup recruté ces dernières semaines, le club de la capitale devra aussi dégraisser. Après une semaine complète d’entrainement avec les non internationaux, notamment beaucoup de titis, et la reprise avec l’effectif au complet, Luis Enrique va pouvoir établir une liste définitive de joueurs sur qui il ne comptera pas la saison prochaine. Entre joueurs de retour de prêt et jeunes du centre de formation, la liste s’agrandit.

Deux semaines exactement après l’arrivée de Luis Enrique en tant que coach principal du Paris Saint-Germain, l’effectif du technicien espagnol pour la saison 2023/24 commence à prendre forme. Si le club de la capitale peut se targuer d’avoir déjà bouclé la signature de six recrues (Milan Skiriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour), mais également d’avoir officiellement un staff technique complet pour l’entame de présaison, les Rouge & Bleu vont devoir dégraisser l’effectif. Les départs d’Eric Junior Dina Ebimbe, en partance pour l’Eintracht Francfort à l’issu de son prêt, et d’El Chadaille Bitshiabu vers Leipzig dans un transfert définitif sont actés. Mauro Icardi devrait rejoindre Galatasaray, également à l’issu de son prêt et Lucas Lavallée devrait être prêté à l’USL Dunkerque. Cependant, il reste encore bon nombre de joueurs indésirables, pour lesquels les pistes commencent à se multiplier.

🔴 NEWS : Idéalement, le club aimerait se séparer d’Hugo Ekitike cet été 👋🇫🇷



Le média espagnol Sport indique que 8 joueurs seraient sur la liste des indésirables de Luis Enrique : Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Geroginio Wijnaldum ou encore Keylor Navas ne feraient pas parties des plans de Lucho la saison prochaine. Les joueurs de retour de prêt auraient été notifiés de la nécessité de se trouver une porte de sortie. Concernant les titis, nos confrères transpyrénéens révèlent que Timothée Pembélé, Colin Dagba et Ismaël Gharbi ne seraient également pas dans les plans du technicien espagnol. Hormis ces huit joueurs, Mauro Icardi, en partance pour Galatasaray, Julian Draxler, Edouard Muchut, Ayman Kari, à nouveau prêté à Lorient, et Djedi Gassama ne devraient pas s’éterniser dans l’effectif parisien, comme révélé il y a deux semaines. Un autre joueur, recruté l’été dernier devrait aussi rejoindre le groupe des indésirables, Hugo Ekitike.

Comme l’indique le bien informé Djamel sur Twitter, le club aimerait se débarrasser de l’ancien Rémois cet été. Sur son tweet, Djamel explique aussi la situation des titis et leur avenir sous l’égide de Luis Enrique, et vient contredire quelques informations du média espagnol Sport. En effet, Ismaël Gharbi et Djeidi Gassama ne se seraient pas vu montrer la porte de sortie par le club, les deux joueurs s’entrainent actuellement avec le groupe professionnel et leur avenir n’est pas remis en question pour l’instant. Concernant Ayman Kari, le joueur aurait pris la décision de retourner à Lorient en prêt, bien avant la nomination de Luis Enrique. Enfin, le groupe élite du PSG, regroupant les jeunes les plus prometteurs du centre de formation, sera composée cette saison de Warren Zaïre Emery, Ilyes Housni, Sérif Nhaga, Noha Lemina et Ethan Mbappé. Ismaël Gharbi ne réintègrerait donc ce groupe, mais sa situation devrait évoluer après la tournée au Japon, de même pour Gassama.