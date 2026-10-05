Le Portugal bat la Norvège, Nuno Mendes et Vitinha décisifs

Hier soir, le Portugal jouait son dernier match de la trêve internationale avec la réception de la Norvège. Avec deux joueurs du PSG décisifs, le Portugal s’est offert sa quatrième victoire en quatre matches.

Après ses trois victoires lors des trois matches de la phase de poules de la Ligue des nations, le Portugal pouvait valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations hier soir lors de la réception de la Norvège dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la compétition. Pour cette rencontre contre les Norvégiens, Jorge Jesus avait décidé d’aligner deux joueurs du PSG dès le début du match, Nuno Mendes dans le couloir gauche, et Vitinha au milieu. La Seleção das Quinas domine le début de la rencontre mais n’arrive pas à se procurer d’occasions franches. Ce sont même les Norvégiens qui vont réussir à ouvrir le score. Sur un coup franc proche du rond central, Ajer contrôle de la poitrine et envoie une mine de l’extérieur de la surface dans le but de Diogo Costa (0-1, 36e). Après cette ouverture contre le cours du jeu, le Portugal ne va pas tergiverser longtemps. Seulement deux minutes après cette réalisation, il va égaliser. Sur une touche, Nuno Mendes trouve à l’entrée de la surface João Cancelo. Ce dernier transperce les filets du gardien norvégien d’une demi-volée surpuissante (1-1, 38e). Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur ce score de parité.

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Nouvelle passe décisive pour Nuno Mendes

En seconde période, le Portugal va poursuivre sa domination et voir João Cancelo proche de s’offrir un doublé avec une frappe sur le côté droit de la surface norvégienne repoussée par le gardien (54e). Le Portugal va continuer de pousser afin de tenter de s’offrir une quatrième victoire en quatre matches. Il faudra finalement attendre l’approche des dix dernières minutes pour voir le Portugal concrétiser sa domination. Aux 30 mètres, Vitinha trouve João Félix dans la surface d’une magnifique passe lobée. Ce dernier transmet ce ballon dans l’axe pour Gonçalo Ramos qui trompe le gardien norvégien (2-1, 79e). L’ancien attaquant du PSG inscrivait là son quatrième but en quatre matches lors de cette trêve internationale. La fin de match sera marquée par deux situations litigieuses qui auraient pu amener des penaltys pour les deux sélections, mais l’arbitre de la rencontre estimera qu’il n’y avait rien sur les deux situations. Après un tacle d’Ostigaard sur Francisco Conceição, le joueur portugais est resté longuement au sol. Après s’être relevé, le joueur de la Juventus a reçu un carton jaune, l’arbitre estimant qu’il avait simulé. Il lui a alors adressé un pouce, une provocation qui n’a pas plu à l’arbitre qui a décidé de lui adresser un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Le Portugal a donc joué les dix dernières minutes à 10 sans conséquence. Avec ce succès (2-1), le Portugal est assuré de jouer les quarts de finale de la Ligue des nations avant même ses deux derniers matches contre le Danemark et le pays de Galles en novembre. Titulaire lors des quatre matches, Nuno Mendes a une nouvelle fois été très performant hier soir, lui qui a joué les 90 minutes de la rencontre. Il a été solide défensivement et a apporté en attaque avec ses montées incessantes. Il s’est offert sa deuxième passe décisive du rassemblement. De son côté, Vitinha a joué 86 minutes. Il a été le métronome du jeu du Portugal. Il s’est distingué d’une très belle manière sur le but de la victoire et a aussi très souvent cassé des lignes avec ses passes. João Neves, lui, est resté sur le banc.

Le XI du Portugal : Costa – Cancelo (Dalot, 63e), Dias, Veiga – Mendes – Conceição, Palhinha (R.Neves, 63e), Fernandes (cap, Trincão, 90e) – Vitinha (Silva, 86e) – Felix (Tavares, 90e), Ramos

LA REPONSE DE JOAO CANCELO!! Un nouveau bijou, et lLe Portugal égalise face à la Norvège #lequipeFOOT



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