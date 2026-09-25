Le Portugal bat le pays de Galles, Nuno Mendes décisif 

La trêve internationale a ouvert ses portes lundi. Hier soir, le Portugal jouait son premier match de cette dernière. Et il s’est imposé avec un joueur du PSG, Nuno Mendes, décisif.

Hier soir, le Portugal jouait son premier match de la trêve internationale avec la réception du pays de Galles dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour ce rassemblement, Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur du Portugal, a sélectionné trois joueurs du PSG, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Hier soir, seuls les deux premiers étaient titulaires.

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Nuno Mendes meilleur joueur du match

Dans un match qu’il a totalement dominé, le Portugal a rapidement réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de João Félix. Après une percée dans le camp gallois, Nuno Mendes trouve l’attaquant à l’entrée de la surface. Ce dernier tente sa chance et trompe le gardien du pays de Galles (1-0, 22e). Passeur décisif sur ce but, le latéral gauche du PSG a joué 78 minutes avant d’être remplacé par Nuno Tavares. Sur le temps passé sur le terrain, Nuno Mendes a été l’un des meilleurs joueurs portugais, si ce n’est le meilleur. Il a encore été entreprenant, réalisé plusieurs percées dont il a le secret et aurait pu aussi s’offrir un but. Après une nouvelle percée et un une deux avec un de ses coéquipiers à l’entrée de la surface, il a tenté sa chance du pied droit mais sa tentative est passée au-dessus du but gallois. Titulaire au milieu de terrain, Vitinha a joué l’intégralité de la rencontre. Le numéro 17 du PSG a été le maestro du jeu portugais. Il a lancé plusieurs actions et a tenté de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Remplaçant au coup d’envoi, João Neves est entré en toute fin de match à la place de Bruno Fernandes. Le Portugal retrouvera le terrain dimanche soir avec le déplacement en Norvège pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations.