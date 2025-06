Le Portugal qualifié pour la finale de la Ligue des nations, Mendes décisif

La saison 2024-2025 du PSG n’est pas encore terminée. Il doit en effet participer à la Coupe du monde des clubs. Avant cette compétition, de nombreux joueurs du club de la capitale sont concernés par des matches avec leurs sélections nationales. C’est le cas de Nuno Mendes qui a brillé avec le Portugal.

Auteur d’une très grosse saison sous le maillot du PSG, Nuno Mendes commence à s’imposer comme un cadre de la sélection portugaise. Hier soir, le latéral gauche était titulaire lors de la demi-finale de la Ligue des nations entre l’Allemagne et le Portugal. L’ancien du Sporting CP retrouvait la pelouse de l’Allianz Arena sur laquelle il avait fortement brillé avec le PSG quatre jours plutôt en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).

Nuno Mendes passeur décisif pour Cristiano Ronaldo

Lors de ce match contre les Allemands, le numéro 25 du PSG a été dans la lignée de ses performances avec le club de la capitale. Omniprésent en attaque, il a aussi très bien contenu son adversaire direct. Lors du succès portugais (1-2), qui permet à la Seleçao de se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des nations, après celle victorieuse en 2019 contre les Pays-Bas (1-0), Nuno Mendes a été l’auteur d’une passe décisive sur le but victorieux de Cristiano Ronaldo. Après un très beau une-deux avec Vitinha, le latéral gauche a pénétré dans la surface allemande avant de centrer en retrait pour la légende portugaise, qui n’avait plus qu’à pousser dans le but (68e). Après 90 minutes de haute volée contre l’Inter, Nuno Mendes a enchaîné avec un nouveau match plein hier, qu’il a joué en intégralité. Également titulaire, Joao Neves avait été placé à une inhabituelle place de latéral droit. Mais le numéro 87 du PSG a encore une fois livré une très belle partition, n’hésitant pas à dézonner et se retrouver un peu partout sur le terrain, comme au PSG. Il n’a pas été mis en difficulté dans son couloir droit et a tenté d’apporter offensivement. Il aura joué un peu moins d’une heure, remplacé par Vitinha. En difficulté et mené avant l’entrée en jeu de Vitinha, le Portugal a vu son jeu totalement métamorphosé avec la présence sur le terrain du numéro 17 du PSG. Rampe de lancement des actions portugaises, Vitinha a apporté du dynamisme à une équipe dominée. Il a aussi apporté sa justesse technique et son sens du dribble, avec notamment une séquence mémorable où il mystifie plusieurs joueurs allemands, en mettant également un petit pont à Gosen. Il a affiché son niveau du PSG et sera très certainement titulaire dimanche soir afin d’aider le Portugal à remporter la deuxième Ligue des nations de son histoire.