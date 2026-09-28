Le Portugal s’impose contre la Norvège avec deux joueurs du PSG titulaires

Hier soir, le Portugal jouait son deuxième match de la trêve internationale contre la Norvège. Les Portugais se sont imposés grâce à un but de l’ancien joueur du PSG, Gonçalo Ramos.

La trêve internationale a ouvert ses portes il y a une semaine. Hier soir, le Portugal jouait son deuxième match de la phase de poules de la Ligue des nations. Après sa victoire contre le pays de Galles (1-0), les Portugais se déplaçaient en Norvège. Comme lors du match contre les Gallois, Jorge Jesus a décidé de titulariser deux joueurs du PSG. Auteur d’une grosse prestation et d’une passe décisive jeudi, Nuno Mendes était reconduit dans le couloir gauche de la défense portugaise. Au milieu, João Neves était titulaire alors que Vitinha a commencé sur le banc. Dominé, le Portugal va réussir à ouvrir le score. Après une récupération dans son camp, Nuno Mendes se projette et trouve Pedro Neto sur le côté gauche de la surface norvégienne. Ce dernier centre en retrait pour João Félix qui trompe le gardien norvégien depuis l’extérieur de la surface (0-1, 16e). Malmené, les Portugais vont rentrer aux vestiaires sur cette petite avance.

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Nuno Mendes encore performant

En seconde période, les Norvégiens vont réussir à égaliser par l’intermédiaire de l’inévitable Erling Haaland. Sur un coup franc de Martin Ødegaard repoussé par Diogo Costa, Berg trouve l’attaquant de Manchester City de la tête qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-1, 51e). Malgré cette égalisation, le Portugal ne va pas tergiverser bien longtemps. Trois minutes seulement après l’égalisation norvégienne, Gonçalo Ramos va redonner l’avantage au Portugal. L’ancien attaquant du PSG va intercepter un dégagement du gardien norvégien, avancé vers la surface avant de marquer d’un joli piqué (1-2, 54e). Quelques minutes plus tard, l’actuel attaquant de l’AC Milan va croire s’offrir un doublé. Après un long ballon en profondeur, il profite d’une nouvelle erreur du gardien pour intercepter le ballon et marquer dans un angle fermé. Mais son but est refusé pour un hors-jeu aux millimètres. Après quelques frayeurs, le Portugal s’impose finalement en Norvège et poursuit son début de trêve internationale parfait avec deux victoires en deux matches (1-2). Il tentera de faire la passe de trois jeudi soir au Danemark. Titulaire dans le couloir gauche, Nuno Mendes a joué l’intégralité de la rencontre. Il a encore une fois rendu une copie solide, avec de belles interventions défensives et des montées pour apporter le soutien en attaque. Il est encore impliqué sur un but portugais. Au milieu, João Neves a joué 55 minutes avant d’être remplacé par son coéquipier au PSG, Vitinha. Le numéro 87 du PSG, qui fêtait ses 22 ans hier, a livré une prestation moyenne. De son côté, Vitinha a, dès son entrée en jeu, pris en main le jeu du Portugal et a permis à la sélection de conserver un peu plus le ballon.