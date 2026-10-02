Le Portugal s’impose contre le Danemark, Vitinha buteur

Hier soir, le Portugal affrontait le Danemark lors de la Ligue des nations. Les Portugais se sont imposés (2-4) avec un but du milieu de terrain du PSG, Vitinha.

Hier soir, le Portugal jouait son troisième match de la phase de poules de la Ligue des nations avec son déplacement au Danemark. Après s’être imposée contre le pays de Galles (1-0) et la Norvège (1-2), la sélection portugaise voulait s’imposer une troisième fois pour conforter sa place de leader. Les Portugais ont préparé ce match avec une polémique. Convoqué pour cette trêve internationale, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le rassemblement de la Seleção das Quinas après une brouille avec son sélectionneur. Malgré ce climat pesant, le Portugal rentre bien dans ce match et va rapidement ouvrir le score. Sur un une deux-entre Gonçalo Ramos et João Cancelo, le latéral droit portugais va tromper le gardien danois d’un petit piqué (0-1, 13e). Les Portugais vont se procurer quelques situations avant de voir le Danemark égaliser. À l’entrée de la surface, Mikkel Damsgaard va tromper Diogo Costa d’une belle frappe enroulée (1-1, 23e). Mais Gonçalo Ramos va rapidement réussir à redonner l’avantage au Portugal. Lancé en profondeur par Bruno Fernandes, l’ancien attaquant du PSG a trompé le gardien danois (1-2, 25e). Après quelques situations des deux côtés, dont une de Nuno Mendes qui est passé à côté après une percée dont il a le secret (31e) les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour le Portugal.

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Vitinha marque son premier but en sélection

En seconde période, le Danemark va une nouvelle fois recoller au score par l’intermédiaire de Rasmus Höjlund qui a trompé Diogo Costa d’un piqué après avoir été lancé en profondeur (2-2, 53e). Après cette égalisation, les deux équipes vont se procurer quelques situations et c’est finalement le Portugal qui va reprendre l’avantage. Sur un magnifique centre de Bruno Fernandes, Vitinha va tromper le gardien danois d’une tête (2-3, 67e). Le milieu de terrain du PSG, auteur d’une belle prestation hier soir, lui qui a joué l’intégralité de la rencontre, a marqué son premier but avec la sélection portugaise. Le Portugal va sceller sa victoire en toute fin de rencontre. Lancé sur le côté droit, Diogo Dalot remonte tout le camp danois avant de centrer en retrait pour João Félix. Ce dernier va s’offrir le quatrième but du Portugal hier soir, son troisième en trois matches depuis le début de la trêve internationale (2-4, 88e). Les Portugais s’imposent donc pour la troisième fois en trois matches et font un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Ils joueront un dernier match dimanche soir avec la réception de la Norvège. Titulaire pour la troisième fois de suite, Nuno Mendes a joué les 90 minutes hier soir. Et le numéro 25 du PSG a encore une fois brillé. Auteur de plusieurs belles interventions défensives, il a aussi apporté, comme à son habitude, offensivement et aurait même pu marquer mais sa tentative est passée à côté du but (31e). Troisième joueur du PSG convoqué par Jorge Jesus, João Neves est entré en jeu à la 81e à la place de Gonçalo Ramos.

Le XI du Portugal : Costa – Cancelo (Dalot, 63e), Dias, Veiga, Mendes – R.Neves, Vitinha – Neto (Felix, 81e), Fernandes (cap, Araujo, 90e), Leao (Trincao, 63e) – Ramos (J.Neves, 81e)





