Le Portugal s’impose sur le fil, match XXL de Vitinha

Hier soir, le Portugal affrontait la République Tchèque pour son entrée en lice dans l’Euro 2024. Les Portugais se sont imposés dans les dernières minutes du match. Vitinha, le milieu de terrain du PSG, a offert une prestation XXL.

Dernier favori à l’Euro à jouer, le Portugal affrontait hier soir la République Tchèque pour son premier match dans le groupe F. Pour cette rencontre, Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, avait décidé d’aligner son équipe en 3-4-3, avec Nuno Mendes placé dans la défense centrale à trois. Vitinha, auteur d’une très bonne saison du PSG, était lui titulaire au milieu de terrain au côté de Bruno Fernandes. Cette rencontre a été totalement dominée par le Portugal qui a monopolisé le ballon et s’est procuré les meilleures occasions. Mais les Portugais pêchaient dans la finition, ou se trompaient sur leurs centres. Contre le cours du jeu, les Tchèques vont réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Provod un peu après l’heure de jeu sur une magnifique frappe enroulée imparable pour Diogo Costa, le portier portugais (0-1, 62e). Après ce coup dur, le Portugal va poursuivre sa domination, mais toujours se heurter à la défense très regroupée de la République Tchèque.

Vitinha et Nuno Mendes impliqués sur le premier but portugais

Il faudra une erreur du gardien tchèque pour voir la Seleçao égaliser. Sur une action 100% PSG, Vitinha centre et trouve la tête de Nuno Mendes présent dans la surface. Sa tentative est repoussé par le gardien sur son défenseur, qui propulse le ballon au fond des filets (1-1, 69e). Le Portugal va croire prendre l’avantage par l’intermédiaire de Diogo Jota. Sur un centre venu de la droite, Cristiano Ronaldo place sa tête, mais cette dernière s’écrase sur le poteau. Diogo Jota a bien suivi et propulse le ballon dans le but. Mais l’arbitre, avec l’aide de la VAR, refuse le but pour un hors-jeu, très limite, de Cristiano Ronaldo (87e). Roberto Martinez décide de lancer ses dernières chances en faisant entrer Fransisco Conceiçao et Pedro Neto. Choix payant puisque les deux seront décisifs deux minutes après leur entrée en jeu. Le premier cité offrira la victoire au Portugal sur un centre à ras de terre dévié par l’attaquant de Wolverhampton (2-1, 92e). Le Portugal s’est fait peur, mais s’impose finalement sur le fil et devra montrer beaucoup plus contre la Turquie samedi après-midi (18 heures) pour faire un grand pas vers une qualification en huitièmes de finale.

Vitinha taille patron, Nuno Mendes a répondu présent

Titulaire dans le milieu de terrain, Vitinha a été dans sa lignée de sa saison au PSG. Il a été la rampe de lancement des attaques portugaises et aurait même pu marquer à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il a vu sa frappe contrée après avoir été trouvé par Cristiano Ronaldo d’une subtile talonnade avant qu’il ne pénètre dans la surface tchèque. Élu homme du match par l’UEFA, le numéro 17 du PSG a été remplacé par Francisco Conceiçao à la 90 minutes. Dans les chiffres, il a touché 112 ballons, record du match, il a gagné 100% de ses duels (6/6), réussi tous ses tacles, 100% de ses dribles. Il a également réussi 89 de ses 91 passes. De son côté, Nuno Mendes a été titularisé dans une position d’axial gauche dans une défense à trois. Un rôle différent de son quotidien dans lequel il a performé. Performant défensivement, il s’est aussi projeté pour aider offensivement, avec notamment une belle percée qui aurait pu se terminer en occasion dangereuse. Il a tiré deux fois au but, dont sa tentative de la tête qui a abouti à l’égalisation portugaise. Gonçalo Ramos et Danilo Pereira sont eux restés sur le banc.