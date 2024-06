Le Portugal s’incline contre la Croatie, Vitinha fautif

10 jours avant son entrée en lice à l’Euro, le Portugal affrontait la Croatie en match de préparation. Les Portugais se sont inclinés (1-2). Troid joueurs du PSG étaient titulaires. Vitinha a provoqué un penalty.

Certaines sélections sont actuellement en préparation pour l’Euro 2024. C’est le cas du Portugal. Après sa victoire contre la Finlande la semaine dernière (4-2), il affrontait hier la Croatie. Pour cette rencontre, Roberto Martinez avait décidé de titulariser trois des quatre joueurs du PSG qu’il a convoqué pour la compétition européenne, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Lors des premières minutes de la rencontre, les deux équipes s’observent et n’arrivent pas à se montrer dangereuses. Il faut attendre la huitième minute pour voir la Croatie obtenir un penalty. Dans la surface portugaise, Vitinha et Kovacic sont au duel. Le Croate tombe et l’arbitre désigne le point de penalty. Un penalty très sévère, le joueur du PSG ne touchant pas le joueur de Manchester City. Après consultation de la VAR, l’arbitre a confirmé le penalty. Un penalty transformé par Luka Modric (0-1, 8e). Les deux équipes vont ensuite se procurer plusieurs belles occasions sans pour autant tromper la vigilance des gardiens. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce léger avantage croate.

Gonçalo Ramos et Nuno Mendes remplacés à la mi-temps

Dès le retour des vestiaires, Roberto Martinez décide de réaliser quatre changements, dont ceux de Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur portugais a rassuré au moment d’évoquer le latéral gauche. Blessé pendant dix mois et de retour sur les terrains seulement en février, c’était un choix de gestion de l’effectif et non une blessure qui a dicté sa sortie à la mi-temps. Remplaçant de l’attaquant du PSG, Diogo Jota va marquer trois minutes seulement après son entrée en jeu, seul dans la surface sur un très bon service de Nelson Semedo (1-1, 48e). En seconde période, le Portugal va montrer un autre visage et se procurer plusieurs belles occasions sans pour autant marquer. C’est la Croatie qui va le faire un peu avant l’heure de jeu. Après un magnifique enchaînement, Pasalic voit sa reprise de volée repoussée sur la barre par Diogo Costa. Le ballon revient sur la tête de Budimir, qui propulse le ballon au fond des filets (1-2, 56e). Même si le Portugal va pousser pour égaliser, c’est bien la Croatie qui s’impose. Danilo Pereira, est lui, resté sur le banc. Le Portugal aura un dernier match de préparation, mardi soir, avec la réception de l‘Irlande.