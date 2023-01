Le potentiel futur stade du PSG ne sera pas à Poissy

Avec le récent discours tenu par la Mairie de Paris, le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes dans les années à venir. Si la Ville de Poissy était une possibilité étudiée, l’ex-maire, Karl Olive, a mis fin à cette hypothèse.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, le PSG souhaite acquérir le Parc des Princes. Mais après plusieurs années de discussions, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a finalement mis fin aux espoirs des dirigeants parisiens le week-end dernier en déclarant : « le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. » Une prise de parole qui a vivement fait réagir les décideurs parisiens. Ainsi, d’autres options sont envisagées comme l’acquisition du Stade de France, l’hippodrome de Saint-Cloud, ou la ville de Poissy (Yvelines) qui accueillera prochainement le nouveau centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Cependant, cette dernière option n’est plus d’actualité.

« Ça ne se fera pas à Poissy, il faut être réaliste »

Invité de l’émission de RMC Sport, l’After Foot, l’ex maire de Poissy, Karl Olive, a précisé que cette option n’est pas possible. « Je dis simplement que si on peut rendre service… Ça ne se fera pas à Poissy, il faut être réaliste. Mais si on peut rendre service, c’est ce que je disais en 2014 quand j’ai été élu, et finalement le centre d’entraînement est venu ici (à Poissy) (…) Ce que je peux vous annoncer c’est que les professionnels démarreront la saison prochaine à Poissy au centre d’entraînement, et vraisemblablement une inauguration avant l’été 2023. »

🚨 | @KARLOLIVE sur le prochain centre d’entraînement du PSG :



“Les professionnels (du PSG) commenceront la saison prochaine à Poissy, au Nouveau Centre d’entraînement et vraisemblablement inauguration avant l’été 2023” 🏠⚽️ pic.twitter.com/VRiDpM6I4Y — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 18, 2023

L’actuel député et grand supporter du PSG, Karl Olive, n’a pas apprécié la position de la Ville de Paris dans le dossier du Parc des Princes, comme il l’a expliqué sur les ondes de RMC Sport. « La vérité, c’est que je suis devenu un peu fou, c’est-à-dire que je ne supporte pas celles et ceux qui ont une mémoire où on ne se souvient plus de rien. Je veux évidemment parler de la Ville de Paris (…) Le Parc des Princes, c’est l’âme du club. Toutes les émotions depuis qu’on est mômes, on les a eu au Parc des Princes. Et du jour au lendemain, il y a un stop complet dans une extension possible demandée par le Paris Saint-Germain, qui veut aller plus loin pour acquérir. Aujourd’hui, il y a combien de collectivités qui ont un stade en nom propre qui fonctionne ? Aucune. Les déficits sont abyssaux, on le sait (…) J’ai envie de dire à Madame Hidalgo, n’ayez pas une mémoire sélective. Voyez ce que l’éco-système du Paris Saint-Germain apporte à la ville de Paris. C’est des milliers d’emplois, le PSG. Aussi bien au Parc des Princes que dans le nouveau centre d’entraînement à Poissy. 250M€ injectés, 1.000 emplois pendant la durée des travaux. C’est un cercle vertueux de l’économie locale. On est sur un projet social. »