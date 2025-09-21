Le préfet s’exprime sur le report du Classique OM / PSG

Suite au report du Classique OM / PSG à ce lundi, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a expliqué les raisons de ce choix.

Initialement prévue ce dimanche soir, l’affiche entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été reporté à ce lundi (20h) en raison des conditions météorologiques dangereuses dans la région. Un report qui fait parler en raison de la tenue de la cérémonie du Ballon d’Or au même moment, où de nombreux Parisiens sont concernés.

À lire aussi : Le PSG voulait reporter le Classico demain dans l’après-midi

« Le PSG aurait préféré que le match se joue ce soir »

Invité à s’exprimer sur les ondes de RMC Sport, le préfet de la région PACA, Georges-François Leclerc, a expliqué ce choix : « Ce qui a motivé la décision c’est le principe de la sagesse. Lorsqu’il y a des orages très violents, de crues éclairs (…) la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture (…) Le règlement de la Ligue de football infère que le match se jouera 24 heures après. Lorsque j’ai pris ma décision, c’est le bon sens qui a gouverné. Je préfère que 65 000 personnes voient, 24 heures après, le match dans des bonnes conditions plutôt que dans de mauvaises conditions voire dangereuses », a d’abord déclaré le préfet de la région PACA avant d’en dire plus sur l’état d’esprit du PSG au moment de l’annonce. « Je peux vous dire qu’ils n’étaient pas enchantés mais ils ont été très corrects. Ils auraient préféré que le match se joue ce soir mais ils ont accepté cette décision. »