Le PSG s’est incliné ce soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-0). Déjà battu à l’aller (0-1), le club de la capitale est éliminé de la compétition. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, il a regretté que son équipe n’est pas réussie à marquer le premier but.

L’élimination, l’échec de la construction de votre effectif ?

« Non. C’est l’histoire d’une saison singulière avec un calendrier très chargé. Il nous a manqué des joueurs importants. La sortie prématurée de Marquinhos puis celle de Nordi Mukiele. Il y avait déjà l’absence de Presnel Kimpembe. Je ne veux pas me réfugier derrière ça. Mais l’effectif était très affaibli.«

La seconde période

« Il aurait fallu maintenir le rythme de la première période. On n’a pas réussi à marquer lors de nos temps forts. Comme sur ce pressing sur leur gardien. On prend le but sur la même situation en seconde période, un pressing sur nous. On fait une erreur de jeunesse et d’analyse du jeu. On avait été capables de sortir la pression en première période. Le but était de marquer en premier pour tenter de les faire douter.«

La réussite tactique de Nagelsmann ?

« Oui vous pouvez l’estimer. Peut-être, sûrement. Kylian est tombé sur des défenseurs qui ont l’expérience de ces grands rendez-vous internationaux. On parle de tournant dans un match. Le tournant, c’est qu’on n’ait pas marqué en premier. Une fois que le Bayern a inscrit le premier but, on sait très bien que c’est beaucoup plus compliqué de se qualifier.«

Le manque de profondeur de banc

« Pour être très franc avec tout le monde, les organismes ont été très sollicités. En 8e de finale, il faut tout son effectif et des forces vives. Il y avait des absences importantes. Neymar et Presnel Kimpembe ont terminé leur saison. Il est très rare de perdre trois défenseurs centraux en deux matchs comme nous. Il a fallu intégrer El Chadaille qui a 17 ans. C’est l’histoire d’une saison avec un calendrier très particulier.«

Une saison gâché même si on est champion de France ?

« On va faire en sorte d’aller chercher le titre de champion. Nous avons encore beaucoup de matches. Il ne faut pas minimiser un titre de champion de France. Je laisse les gens juger si c’est un échec de n’être « que » champion de France.«