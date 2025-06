Le premier entraînement du PSG aux Etats-Unis

Ce mercredi en fin de matinée, les joueurs du PSG ont effectué leur premier entraînement au camp de base d’Irvine, en Californie.

Arrivé mardi soir en Californie, le PSG est déjà dans sa préparation pour son premier match de phase de groupes de la Coupe du monde des Club face à l’Atlético de Madrid dimanche soir (21h en France sur TF1 et DAZN), au Rose Bowl de Pasadena. Ce mercredi en fin de matinée, les joueurs de Luis Enrique ont effectué leur premier entraînement dans leur camp de base de l’université d’Irvine.

Entraînement à l’écart pour Dembélé et Barcola

Accueillis par une fanfare et quelques pom pom girls, seize éléments étaient présents sur les terrains d’entraînement. Victime d’une lésion du quadriceps gauche, Ousmane Dembélé « est resté en salle dans un premier temps avant de faire quelques tours de terrain », rapporte Le Parisien. Touché au genou avec les Bleus, Bradley Barcola s’est entraîné à part tout comme Gabriel Moscardo. « Les partenaires de Vitinha ont réalisé un petit toro et quelques exercices de circulation de balle durant la séance qui a duré environ une heure (…) Achraf Hakimi a rejoint les vestiaires un peu plus tôt que le reste de ses partenaires qui ont terminé par un exercice sur des petits buts », précise LP. Dans la journée, le groupe parisien sera au complet avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lee Kang-in.

Début de la séance à Los Angeles ! ⚽️😄#FIFACWC pic.twitter.com/qOBtYQopqd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 11, 2025

Image : psg.fr

Image : psg.fr