[MAJ] Le président de la FFF a répondu à Nasser al-Khelaïfi

Face aux tensions des dernières jours entre le PSG et l’équipe de France, le président de la FFF tente d’apaiser la situation.

La tension monte entre le PSG et l’équipe de France suite aux blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors du match face à l’Ukraine vendredi dernier. Remontée contre le staff des Bleus, la direction parisienne n’a pas hésité à pointer du doigt la gestion française. Les champions d’Europe ont également réclamé un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale.

Et comme le rapporte le journaliste de RTL, Philippe Sanfourche, le président de la FFF, Philippe Diallo, a répondu personnellement par écrit au patron du PSG, Nasser al-Khelaïfi, afin d’apaiser la situation. Mais, il a aussi apporté son soutien à Didier Deschamps et au staff médical des Bleus. Face à la presse ce lundi, le sélectionneur français s’était défendu de sa gestion : « Ce n’est pas de mon ressort. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. Je suis surtout triste pour Ousmane et Désiré pour leurs blessures mais aussi parce qu’on perd deux éléments pour le match de demain. On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte du ressenti des joueurs. Malheureusement, c’est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG. Pour éviter des questions là-dessus, le PSG n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été. »

[MAJ] De son côté, Le Figaro apporte également ses informations sur le courrier envoyé par la FFF au PSG. Le président Philippe Diallo a adressé un courrier à son homologue parisien et « a tenu à défendre ses salariés. Et à apaiser une situation explosive. » Le patron de la 3F a rappelé que l’équipe de France passait avant les clubs et il a aussi apporté son soutien au staff médical français. « Dans le courrier, Philippe Diallo adopte un ton mesuré, sans jamais aborder la question du protocole, que le PSG voulait faire évoluer. Une manière de ne pas se laisser dicter le tempo par les champions d’Europe. Le président de la FFF met sur la table le sujet des calendriers, fond du problème dans cette polémique, et du surmenage des joueurs dont les périodes de préparation d’avant saison diminuent d’année en année », rapporte Le Figaro.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a répondu personnellement par écrit à Nasser Al Khelaifi, président du PSG, pour apaiser la situation mais apporter surtout son plein soutien à Didier Deschamps et au staff médical de l’Equipe de France. — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) September 8, 2025