Le président de la Roma regrette le transfert de Pastore

Javier Pastore a été la première grande recrue du PSG version QSI. L’Argentin a enchanté les supporters parisiens pendant sept ans même si sa carrière parisienne a aussi été entachée par plusieurs blessures. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé et Neymar à l’été 2017, El Flaco a moins joué et a décidé de partir. L’international argentin a pris la direction de l’AS Roma à l’été 2018 pour 24 millions d’euros. Mais son aventure romaine ne se passe pas comme prévue. Il est régulièrement blessé et n’entre plus dans les plans de son entraîneur. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, James Pallotta – président de la Roma – a expliqué regretter d’avoir recruté Javier Pastore. “Pastore ? L’une des pires affaires de l’époque Monchi. J’ai payé cher ses choix, je n’aurais jamais dû lui faire confiance. Je voulais Ziyech. C’est un fait documenté. Mais Monchi n’aimait pas le joueur pendant la Coupe du monde et il a donc décidé de ne pas l’emmener à Rome.“