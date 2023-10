Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, confie qu’il a contacté Luis Enrique pour reprendre le club italien avant sa signature au PSG.

Le président de Naples se lâche sur Luis Enrique. Alors que le club italien baigne dans une mauvaise passe, Aurelio De Laurentiis dévoile qu’il pensait à l’entraîneur espagnol avant de contacter Rudi Garcia, avant de relativiser en taclant le début de saison du coach parisien : « Je peux révéler que j’ai appelé Luis Enrique en juin mais… heureusement, Luis voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Regardez ses résultats au PSG maintenant ! ». Une déclaration qui fait tâche, alors que les hommes de Rudi Garcia occupent la 5e place de Serie A.

🔵 Napoli president De Laurentiis: “I can reveal that I called Luis Enrique in June but… luckily, Luis wanted to join Paris Saint-Germain — look at his results at PSG now!”.



“We spoke to Thiago Motta in June but he didn’t want to replace Spalletti after his results”. pic.twitter.com/ZItTLf3b2W