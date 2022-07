Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, voire jusqu’en juin 2027 s’il lève une option de son contrat, Neymar est au centre de toutes les discussions depuis les déclarations de Nasser al-Khelaïfi sur la fin du bling-bling et des paillettes au sein des Rouge & Bleu. Même s’il aimerait rester, Luis Campos souhaiterait le voir partir. Mais avec ses émoluments, il semble compliqué de trouver un point de chute pour son futur. Son premier club en professionnel, Santos – par la voix de son président Andres Rueda – a expliqué qu’il rêvait de le voir revenir.

Le président régulièrement en contact avec Neymar SR

« J’ai l’habitude de parler au père de Neymar, on échange des idées et ça fait partie de notre quotidien. Avec cette opportunité et ce qui lui arrive au PSG, Santos laissera toujours les portes ouvertes et rêvera, assure le président dans l’émission Radar Esportivo de Rádio Guarujá dans des propos relayés par UOL Esporte. Santos aimerait que Neymar porte de nouveau son maillot. Quand il est parti, il a dit qu’il aimerait revenir avant la fin de sa carrière. Nous parlons, nous savons que c’est difficile et que c’est un rêve. Mon obligation est d’essayer au moins.«

Uol Esporte explique que Santos sait que si Neymar devait quitter le PSG cet été, il poursuivra sa carrière en Europe. Mais Santos ne manquera pas d’essayer de convaincre l’international brésilien de revenir dans son pays natal en vue de la Coupe du Monde au Qatar.