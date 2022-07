Pour renforcer son attaque, le PSG pense depuis plusieurs semaines à Gianluca Scamacca. Le club de la capitale et le joueur auraient trouvé un accord alors que les discussions entre les deux clubs stagnent au niveau de l’indemnité de transfert. Les Rouge & Bleu ne veulent pas payer plus de 40 millions d’euros alors que Sassuolo en demande 50. Ces derniers jours, un autre prétendant pour l’international italien est entré dans la danse, West Ham. Le club anglais aurait déjà formulé une offre de 40 millions d’euros.

Giovanni Carnevali, président de Sassuolo, est sorti du silence et a confirmé que le PSG et West Ham avait des offres pour l’attaquant (23 ans). « West Ham offre 40 millions pour Scamacca et le Paris Saint-Germain offre 35 millions. Il y a aussi quelques bonus comme différence, assure le président pour Fabrizio Romano. Nous n’avons pas besoin de vendre, donc nous verrons. Il n’y a d’accord avec aucun club pour le moment. »

De son côté, Loïc Tanzi explique que le PSG n’a pas fait d’offre ferme à Sassuolo pour Gianluca Scamacca. En interne, l’attaquant ne serait plus considéré comme l’option numéro 1 pour renforcer l’attaque des Rouge & Bleu. Pour que Scamacca débarque à Paris, il faudra que le club italien baisse ses demandes conclut le journaliste.

