Le président de Vannes très heureux d’affronter le PSG

Victorieux de l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) dimanche, le PSG affrontera un autre club amateur en 16es de finale de la Coupe de France. En effet, le 3 janvier prochain (21h10), les Rouge & Bleu affronteront Vannes. Une fête pour ce club de National 2, comme l’a rappelé le président du club, Maxime Ray, dans l’After Foot de RMC Sport.

« C’est une grande satisfaction parce que ça nous donne de la visibilité. On a un football amateur, qui est un football de territoire, avec une économie différente du football professionnel. On vit des sponsors, de la vie locale, de la visibilité. C’est l’occasion de se retrouver autour d’un événement sportif majeur. Ce sont des émotions et de pouvoir amener les gamins avec les fanions devant les joueurs du PSG, c’est un rêve pour ces gamins (…) On ne veut pas être ridicule, retarder l’échéance et essayer de les faire douter, si on en est capable. »

On rappelle que Garissone Innocent ne participera pas à ce match. Prêté par le PSG, le portier de 21 ans n’a pas convaincu son entraîneur et va quitter le club cet hiver.