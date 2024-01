Lors de ce mercato hivernal, le PSG devait s’offrir deux jeunes brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ce dernier devra attendre avant de devenir officiellement un joueur du PSG.

Présent depuis vendredi à Paris, Gabriel Moscardo, contrairement à Lucas Beraldo, n’a pas encore été officiellement présenté comme un joueur du PSG. Le jeune milieu de terrain (18 ans), lors de sa visite médicale, a vu les médecins du club de la capitale détecter une blessure au pied. Cette dernière nécessite une opération. Après cette dernière, il sera absent trois mois. C’est la raison pour laquelle son transfert en provenance des Corinthians n’a pas été officialisé.

Une arrivée au PSG en juillet

Malgré ce contretemps, Gabriel Moscardo ne verra pas son transfert au PSG capoté. Hier, Fabrizio Romano expliquait qu’il devrait même signer son contrat avec les Rouge & Bleu jeudi avant de prendre la direction du Qatar et de la clinique Aspetar afin de se faire opérer du pied gauche. Du côté du PSG, on explique aussi que son transfert n’est pas remis en cause et que même si on doit attendre de le voir officiellement revêtir le maillot du PSG, on préfère l’avoir dans l’équipe que de le voir rejoindre un concurrent. Hier soir, le nouveau président des Corinthians, Augusto Melo, est sorti du silence et a évoqué la situation de son futur ex-joueur. « Je peux confirmer que nous avons vendu Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, l’affaire est conclue« , lance le dirigeant brésilien dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Augusto Melo a ensuite dévoilé la date d’arrivée de Gabriel Moscardo au PSG. « Moscardo va se faire opérer puis rejoindre le PSG en juillet. » Selon la presse brésilienne, le milieu de terrain effectuera sa convalescence au sein du centre d’entraînement des Corinthians, avant donc de rejoindre le PSG en juillet.