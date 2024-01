Le président d’Orléans pas contre jouer au Parc des Princes

En seizième de finale de Coupe de France, le PSG va affronter l’US Orléans. Le président du club de National, Philippe Boutron, ne serait pas contre une délocalisation de la rencontre au Parc des Princes.

Lundi soir, lors du tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG a hérité de l’US Orléans. Même si son nom a été tiré en premier, le club de la capitale devait se déplacer chez le club de National, deux divisions d’écart séparant les deux équipes. Mais cette rencontre, qui se jouera le samedi 20 janvier à 20h45 (BeIN Sports 1), pourrait être délocalisée au Parc des Princes. En effet, la pelouse du Stade de la Source ne serait pas dans un état praticable et pousserait à la réflexion quant au fait de jouer ce 16e de finale dans l’antre des Rouge & Bleu. Selon un arrêté municipal, la découverte de morceaux de verre sur la pelouse, empêcherait la tenue de matches.

« Si on ne joue pas à Orléans, autant aller jouer à Paris »

Invité de l’émission l’Equipe de Choc sur la Chaîne l’Equipe, Philippe Boutron, président de l’US Orléans, a évoqué cette possibilité de jouer la rencontre contre le PSG au Parc des Princes. « On est en train de réfléchir à peut-être inverser l’ordre du match et aller jouer au Parc des Princes. Pourquoi pas après tout ? Il y a ce problème de notre pelouse et on n’est pas certain qu’elle soit opérationnelle le jour du match. Donc, si on ne joue pas à Orléans, autant aller jouer à Paris plutôt que de jouer dans un stade de repli qui ne serait pas une bonne solution. »