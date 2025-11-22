Le président du Bayern confiant sur une prolongation d’Upamecano

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano attise les convoitises du PSG et du Real Madrid. Mais le club allemand est confiant pour trouver un accord sur une prolongation.

Le PSG est toujours à la recherche d’opportunités de marché pour renforcer son effectif. Même s’il possède de nombreux défenseurs centraux, le club de la capitale s’intéresserait à Dayot Upamecano. L’international français arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain et n’a pas encore trouvé un accord avec le club allemand. Le PSG se pencherait sur ce dossier uniquement si Dayot Upamecano ne prolonge pas avec le Bayern selon les dernières indiscrétions.

« J’entends dire qu’il est extrêmement heureux au Bayern »

Du côté du leader de la Bundesliga, on se dit confiant au moment de trouver un accord pour la prolongation de son défenseur central. « Je suis optimiste quant à la conclusion d’un nouvel accord. J’entends dire qu’il est extrêmement heureux au Bayern, qu’il se sent très à l’aise dans l’équipe et avec l’entraîneur« , lance Herbert Hainer, le président du Bayern Munich dans une interview accordée à Sky Sport Deutschland.