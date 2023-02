Une soirée qui a fait du bien aux Munichois, Neuer qui vote pour deux Parisiens, le président du Bayern serein avant d’affronter le PSG… Vu et lu dans la presse allemande en ce mardi 28 février.

Nous sommes à J-8 de Bayern Munich / PSG, l’occasion de revenir tous les jours jusqu’à cette rencontre sur ce qui se dit outre-Rhin autour de cette affiche. Le quotidien Bild raconte la soirée qu’ont organisé les joueurs bavarois ce vendredi avant d’affronter l’Union Berlin. Tous les membres de l’effectif se sont réunis au cours d’une soirée pour se “retrouver” avant de grosses échéances, que ce soit en championnat ou encore en Ligue des Champions. Kingsley Coman s’est exprimé pour le journal allemand et s’est confié sur les bienfaits de ce genre de moments d’équipe :

“Nous avons beaucoup parlé cette semaine. Nous sommes allés dîner vendredi et nous avons beaucoup parlé. Nous savons que c’est un moment très important pour le FC Bayern. Tous ensemble, nous devons tout donner !” Kingsley Coman pour Bild

Le Français poursuit ses propos et se projette déjà sur la suite de la saison. Ce dernier estime même que ce dîner aura contribué à la large victoire des siens contre l’Union Berlin ce week-end (3-0) :

“Nous avons fait en sorte de tous nous mobiliser. C’est ce que nous avons fait. 3-0 contre l’Union, c’est parfait. Peut-être qu’on fera une soirée comme ça chaque semaine maintenant…” Kingsley Coman pour Bild

Un autre membre important du club munichois s’est exprimé à seulement quelques jours du retour de la Ligue des Champions, Herbert Hainer. Le président bavarois a partagé son enthousiasme après le succès de ses joueurs et considére qu’ils sont prêts avant de retrouver le Paris Saint-Germain.

“L’équipe a montré – déjà à Paris (1-0) – qu’elle était là quand il le fallait. Ils vont maintenant le montrer à nouveau. Je suis absolument confiant pour Paris !” Herbert Hainer

Hainer n’a pas hésité à en rajouter une couche et explique que beaucoup de clubs seraient jaloux de la qualité de son effectif mais aussi du banc du Bayern Munich :

« Quand on voit ce qui arrive du banc, d’autres clubs s’en mordraient les doigts ! C’est aussi pour cela que je suis confiant. » Herbert Hainer

La presse allemande se concentre aussi sur les trophées The Best qui se sont déroulés ce lundi et qui a vu Leo Messi être récompensé devant Kylian Mbappé. Joao Cancelo fait la Une des médias locaux, puisqu’il est le seul joueur du Bayern (même seulement prêté) à faire partie du XI de l’année 2022 de la FIFA en compagnie des deux parisiens précédemment cités mais aussi d’Achraf Hakimi. Manuel Neuer, capitaine emblématique des Munichois, a lui fait le choix de voter pour… deux joueurs du PSG. Sans surprise, l’international allemand a placé la Pulga à la première place de son classement devant le “Kyk’s”.