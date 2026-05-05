Le président du Bayern Munich salue la transformation du PSG

Avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG, le président bavarois, Herbert Hainer, a tenu à féliciter la formation parisienne pour son changement de projet.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Après une première rencontre légendaire, remportée 5 à 4 par les Parisiens, cette confrontation retour à l’Allianz Arena s’annonce bouillante.

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« Le PSG fait désormais partie de l’élite du football mondial »

Avant cette rencontre face aux Parisiens, le président du Bayern, Herbert Hainer, a été interrogé sur l’évolution du PSG ces dernières années. Le dirigeant allemand a félicité les champions d’Europe en titre, dans un entretien accordé à L’Equipe : « J’ai le plus grand respect pour ce qui se fait à Paris. Ce que réalise Nasser al-Khelaïfi est une formidable réussite. Ce qui m’impressionne particulièrement, c’est ce qu’ils se sont dit ces dernières années : ‘OK, le modèle avec des superstars comme Neymar ou Messi, ça ne marche pas, il faut faire autrement ». Paris a recruté Luis Enrique, un entraîneur qui mise sur des jeunes et qui a formé une équipe à laquelle les supporters peuvent s’identifier. L’identité est la clé. Le PSG s’est réinventé, il fait désormais partie de l’élite du football mondial. »