Lors de la présentation de Lionel Messi dans l’auditorium du Parc des Princes, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a été bien clair : le club est et sera dans les clous du fair-play financier de l’UEFA. Le président du FC Bayern, le successeur d’Uli Hoeneß, Herbert Hainer, a exprimé une forme de scepticisme à ce sujet.

“Je me demande encore comment cela va passer avec le fair-play financier“, a déclaré le dirigeant de 67 ans à BildTV. “Une chose doit être claire: s’il y a des règles, tout le monde doit leur obéir. Nous le faisons et nous attendons la même chose des autres clubs.” Bien que le patron du Bayern Munich ne veuille pas “condamner trop vite le club de la capitale française”, il souhaite tout de même suivre de près l’évolution des choses au PSG en termes de charges financières suite aux signatures de Gini Wijanldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gigio Donnarumma et Lionel Messi. “Le fair-play financier était une bonne idée, mais des exceptions ont été faites trop rapidement”, avait déjà déclaré Hainer. L’entraîneur du FC Bayern, Julian Nagelsmann, s’est également récemment étonné des investissements réalisés. “Je me frotte parfois les yeux avec stupéfaction”, a déclaré le coach allemand.