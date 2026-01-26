Le président du FC Barcelone ne digère pas le départ de Dro Fernandez

Alors que son arrivée au PSG est imminente, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n’a pas caché sa déception après le départ du jeune de la Masia.

Le PSG est proche de conclure l’arrivée de Dro Fernandez. La signature du milieu de 18 ans est imminente après avoir passé avec succès sa visite médicale ce lundi matin. Face à la volonté du joueur de rejoindre les Rouge & Bleu, le FC Barcelone a réussi à négocier un transfert de 8M€ après des discussions avec le board parisien.

« C’est une situation regrettable »

Malgré tout, le président des Azulgrana, Joan Laporta, n’a pas caché sa déception suite au départ d’un jeune talent de la Masia. Dans des propos accordés à Catalunya Radio, le patron barcelonais a évoqué ce dossier : « Nous en reparlerons une fois que tout sera finalisé. Il a annoncé qu’il ne resterait pas. C’est une situation regrettable. C’était une surprise. Nous avions trouvé un accord pour qu’il prolonge son contrat lorsqu’il a eu 18 ans, et à notre grande surprise, son agent nous a informés que nous ne pouvions pas honorer notre accord (…) Vous devez vivre pour ces couleurs, c’est ce que je veux voir. Je ne veux rien d’autre, c’est tout ce que j’ai à dire. » Pour rappel, Dro Fernandez devrait s’engager avec le PSG jusqu’en juin 2030.