Kylian Mbappé a une nouvelle fois été performant hier soir avec le PSG lors du large succès contre Lille (1-5) en clôture de la 23e journée de Ligue 1. L’attaquant (23 ans) a marqué un magnifique but pour parachever le festival offensif parisien contre le champion de France en titre. Le Prince Albert II de Monaco s’est montré dithyrambique envers l’international français.

« Il est encore jeune et il est entré très jeune sur la scène internationale et sur la scène du football français. Je pense qu’il peut encore progresser et qu’il peut devenir un joueur plus complet dans le jeu. Il a une vitesse extraordinaire. Mais il peut aussi devenir, pourquoi pas, un distributeur de jeu avec une technique encore plus affinée, assure le Prince Albert dans une interview accordée à Europe1 Sport. Il sera Ballon d’or un jour. C’est une fierté parce qu’on a été son club formateur et on ne l’oublie pas. C’est un garçon intelligent et qui a une belle vision des choses. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière.«