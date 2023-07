À l’occasion de la conférence de presse de présentation du nouveau coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, le président du club parisien est revenu sur le cas Mbappé. Nasser Al Khelaïfi est resté ferme quant à sa position, en posant un ultimatum au numéro 7 de la capitale : soit il prolonge, soit il sera vendu. Concernant la deuxième option, on en apprend un peu plus sur le prix demandé par Paris, une somme qui avoisinerait les 200 millions d’euros.

Après la fameuse lettre envoyée par Kylian Mbappé et son entourage à la direction du Paris Saint-Germain, le feuilleton autour du capitaine des Bleus a été relancé. En effet, le joueur possède dans son contrat de prolongation, signé en juin 2022, une année supplémentaire en option qui permettrait au PSG de conserver sa star une année de plus en 2024/2025, mais le Bondynois avait fait savoir très tôt qu’il ne lèverait pas cette option, impliquant que le club de la ville lumière pourrait perdre Mbappé libre à l’été 2024. Du côté du club, le point de vue sur ce dossier est clair, on ne veut pas perdre le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu libre l’été prochain, donc soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Nasser Al Khelaïfi a appuyé cette position hier, lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, mais aussi en aval de ce point presse : « il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte » avait donc déclaré le président du Paris Saint-Germain.

Le PSG fixe le prix

Après les déclarations du Président Qatari, la presse espagnole s’est évidemment accaparé l’information et a analysé les moindres détails du dossier. Mais ce midi, RMC Sport révèle que le Paris Saint-Germain aurait fixé le prix de son attaquant vedette. En effet, le club parisien attendrait la somme rondelette d’environ 200 millions d’euros pour se séparer de Kylian Mbappé. Mais pour que le transfert au Real Madrid se fasse, le club madrilène doit s’aligner sur les demandes du champion de France 2023, mais aussi sur les requêtes du joueur lui-même. Pour s’adjuger les services du champion du Monde 2018, il faudrait que la Casa Blanca accepte de payer l’équivalent de ce que gagne le joueur à Paris, soit une somme pharaonique entre son salaire d’environ 50 millions annuels et ses primes de fidélité de 80 millions d’euros chaque été jusqu’en 2024. Une réalité que les Merengue aurait du mal à assumer, compte tenu de leur finances actuelles et l’investissement de 900 millions d’euros dans la rénovation du stade Santiago Bernabeu. RMC Sport indique donc que si transfert il doit y avoir, le PSG ou le joueur devrait faire un effort financier pour que cela se réalise.