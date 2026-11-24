Avec la grave blessure de Désiré Doué, quelques semaines après celle de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait recruter cet hiver. Dans cette optique, il a ciblé un profil.

Si après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, on expliquait que le PSG ne souhaitait pas forcément recruter lors du mercato hivernal, cela pourrait changer après la grave blessure de Désiré Doué. Avec deux absences majeures, les dirigeants parisiens pourraient se lancer à la recherche d’un renfort pour son attaque. Et s’il devait recruter un joueur cet hiver, il aurait déjà ciblé le profil adéquat.

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Antonio Nusa, Nico Williams, Carlos Forbs…

Selon les informations du Parisien, les dirigeants du PSG seraient partagés entre la volonté de faire confiance aux forces encore présentes dans l’effectif de Luis Enrique (Senny Mayulu, Mika Godts, Ferran Torres…) et la nécessité de recruter, l’état-major parisien n’a pas encore tranché sur la stratégie à adopter lors du prochain mercato d’hiver. S’il devait passer à l’action en janvier, le profil ciblé serait celui d’un joueur offensif polyvalent, provocateur et capable de faire des différences dans les situations de un contre un. Le quotidien francilien dévoile quelques profils qui pourraient coller pour remplacer Désiré Doué. Il évoque Antonio Nusa, le copié-collé parfait de Doué, assure Le Parisien. Mais l’opération s’annonce particulièrement difficile à réaliser cet hiver. Il évoque aussi Nico Williams ou bien encore Carlos Forbs, Abde Ezzalzouli, Estêvão et Saïd El Mala.





