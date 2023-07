Comme l’an dernier le PSG prendra la direction du Japon pour sa tournée estivale. Au programme, trois matchs amicaux pour Luis Enrique afin de préparer au mieux la saison 23/24.

Le PSG s’envolera le 22 juillet pour le Japon dans le cadre sa tournée estivale. Un match face au Havre serait programmé la veille du départ selon Le Parisien. Les Rouge & Bleu affronteront le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo le 25 juillet à 19h20, Cerezo Osaka le 28 juillet à 19h20 et l’Inter Milan dernier finaliste de la Ligue des Champions le 1er aout à 19h20. Tous les matchs seront diffusés sur BeIN Sports.

Match avec un réel intérêt ?

Le PSG avait déjà affronté Al-Nassr l’hiver dernier et s’était imposé 5-3. Cette fois le club saoudien pourra compter sur l’arrivée de Marcelo Brozovic et potentiellement celle de Seko Fofana. Un beau test pour le milieu parisien. Paris affrontera aussi l’équipe locale de Cerezo Osaka, l’occasion pour les jeunes et les recrues de se montrer aux yeux du coach. La tournée se concluera avec un test face à l’Inter Milan de Simone Inzaghi, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Trois matchs de préparations pour Luis Enrique avant le début du championnat le dimanche 13 août au Parc des Princes face à Lorient.