Cette 21e journée de Ligue 1 sera marquée par le troisième Classique de la saison entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Ce vendredi soir, la 21e journée de Ligue 1 débutera avec une rencontre opposant la lanterne rouge, le FC Metz, au LOSC (20h45). En difficulté ces dernières semaines avec quatre défaites de suite en championnat, l’équipe de Bruno Génésio aura à coeur de se relancer face au dernier de Ligue 1. Samedi (17h), le RC Lens accueille un Stade Rennais en crise, qui reste sur trois défaites d’affilée toutes compétitions confondues. En cas de succès, les Sang & Or pourraient reprendre provisoirement le fauteuil de leader et mettre la pression sur le PSG. Puis, un derby breton aura lieu entre le Stade Brestois et le FC Lorient (19h). Enfin, dans la soirée, l’Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse du FC Nantes. Les Gones auront à coeur de surfer sur leur dynamique du moment pour occuper la dernière marche du podium et ainsi mettre la pression sur l’OM.

Dimanche, l’AS Monaco, adversaire du PSG en barrages de Ligue des champions, disputera un derby du Sud face à l’OGC Nice. De son côté, l’AJ Auxerre défiera l’autre club de la capitale, le Paris FC. Surprenant huitième de Ligue 1, le Toulouse FC visera le top 5 face à l’Angers SCO. Enfin, cette 21e journée de Ligue 1 se clôturera par le Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille, avec des objectifs bien différents pour les deux formations. Le champion de France en titre voudra conserver son fauteuil de leader tandis que l’OM peut perdre sa place sur le podium en cas de contreperformance.

Le programme de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 6 février FC Metz / LOSC (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 7 février RC Lens / Stade Rennais (17h sur beIN SPORTS 1) Stade Brestois / FC Lorient (19h sur Ligue 1+) FC Nantes / Olympique Lyonnais (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 8 février OGC Nice / AS Monaco (15h sur Ligue 1+) Angers SCO / Toulouse FC (17h15 sur Ligue 1+) AJ Auxerre / Paris FC (17h15 sur Ligue 1+) Le Havre / RC Strasbourg (17h15 sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)



Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 48 pts (+27) RC Lens – 46 pts (+18) Olympique de Marseille – 39 pts (+24) Olympique Lyonnais – 39 pts (+13) LOSC – 32 pts (+4) Stade Rennais – 31 pts (-1) RC Strasbourg – 30 pts (+8) Toulouse FC – 30 pts (+8) FC Lorient – 28 pts (-4) AS Monaco – 27 pts (-1) Angers SCO – 26 pts (-4) Stade Brestois – 23 pts (-7) OGC Nice – 22 pts (-11) Paris FC – 21 pts (-8) Le Havre – 20 pts (-9) FC Nantes – 14 pts (-17) AJ Auxerre – 13 pts (-15) FC Metz – 12 pts (-25)