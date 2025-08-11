Le programme de la première semaine de la saison 2025-2026 du PSG

Le PSG a repris le chemin de l’entraînement mercredi. Il va jouer ses premiers matches de la saison 2025-2026 contre Tottenham et Nantes cette semaine.

Un mois seulement après avoir terminé la saison 2024-2025 avec la finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG va commencer son exercice 2025-2026 avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi soir (21 heures, Canal Plus). Avant cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique, qui ont repris le chemin de l’entraînement mercredi dernier, s’entraîneront encore deux fois. Ce lundi matin au Campus de Poissy avant la séance d’avant-match au Friuli Stadium à 19 heures. Elle sera ouverte aux médias dans son intégralité. Luis Enrique et un joueur, certainement Marquinhos, se présenteront ensuite en conférence de presse à partir de 20h15.

A voir aussi : Joao Neves manquera les deux prochains matches du PSG

Deux matches au programme cette semaine

Au lendemain de la rencontre contre les Spurs, les joueurs du PSG auront une journée de repos avant de retrouver les terrains du Campus de Poissy vendredi pour préparer la première journée de Ligue 1 2025-2026 et le déplacement à Nantes dimanche soir (20h45, Ligue 1 +). Les Parisiens s’entraîneront aussi samedi matin avant que Luis Enrique ne se présente en conférence de presse à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG