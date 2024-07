Le programme de la reprise d’entraînement du PSG

À la veille de la reprise, le PSG a dévoilé son programme de la semaine avec des tests et des entraînements.

Après un mois et demi d’attente, le PSG sera de retour ce lundi 15 juillet. En début de semaine, Luis Enrique retrouvera les joueurs non-internationaux, les retours de prêt mais aussi deux nouveaux visages avec Matvey Safonov et Gabriel Moscardo. Et à J-1 de la reprise de l’entraînement, les champions de France en titre ont dévoilé leur programme de la semaine.

Les deux premiers jours, lundi et mardi, seront consacrés aux tests médicaux et physiques. À partir de mercredi, les Parisiens refouleront les pelouses d’entraînement du Campus PSG, avec par moment deux séances par jour au programme. Concernant les matches de préparation, le club de la capitale n’a pas encore dévoilé son calendrier. Plusieurs sources affirment qu’une rencontre amicale face au RB Leipzig doit avoir lieu le 10 août prochain.

Le programme de la semaine du PSG