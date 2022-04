Le programme de la semaine chargé du PSG

Après sa victoire face à l’Olympique de Marseille (2-1) ce dimanche en Ligue 1, le PSG est très proche de valider officiellement le 10e titre de champion de France de son histoire. Avec 15 points d’avance sur son dauphin, à six journées de la fin, le club de la capitale va aborder cette semaine avec l’objectif du titre en tête. Et chose rare depuis plusieurs semaines, les Rouge & Bleu disputeront deux rencontres dans la semaine. Dans un premier temps, les Parisiens se déplaceront sur la pelouse de l’Angers SCO à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. En cas de meilleur résultat que l’OM (qui affronte le FC Nantes), le PSG sera officiellement champion.

Mais en cas de victoire des deux formations, le club parisien devra patienter quelques jours et attendre la réception du RC Lens samedi pour espérer remporter son titre. De son côté, Mauricio Pochettino se présentera en conférence de presse à deux reprises, le mardi et vendredi. À noter que les Parisiens sont de repos ce lundi et auront donc un jour pour préparer le déplacement à Angers. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG