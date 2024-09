Après le retour de la Ligue des champions la semaine dernière, le PSG va retrouver une semaine à un match. En effet, les Parisiens ne retrouveront les terrains que vendredi soir (21 heures, beIN Sports 1) avec la réception de Rennes.

La semaine dernière, le PSG a connu sa première semaine à deux matches de la saison avec la réception – au Parc des Princes – de Girona (1-0) pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions puis un déplacement à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 (1-1). Cette semaine, les joueurs de Luis Enrique n’auront qu’une seule rencontre au programme, la réception du Stade Rennais dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Cette opposition se déroulera en ouverture, le vendredi soir (21 heures).

Le retour de la semaine à un seul match

Au repos ce lundi, les joueurs du PSG retrouveront le chemin de l’entraînement demain après-midi et s’entraîneront chaque jour avant la rencontre contre les Bretons. Comme c’est de coutume, les quinze premières minutes de la séance d’entraînement de veille de match seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures jeudi. Deux heures plus tard, Luis Enrique se présentera en conférence de presse. Vendredi, place donc à la rencontre contre le Stade Rennais avant de s’entraîner samedi et dimanche en perspective du deuxième match de Ligue des champions du PSG, le déplacement à l’Emirates Stadium pour y défier Arsenal le 1er octobre prochain.

Le programme de la semaine du PSG