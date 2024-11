Avant la trêve internationale de novembre, le PSG aura une semaine chargée avec le retour de la Ligue des champions au programme.

Après avoir pris de l’avance en tête de la Ligue 1, le PSG devra désormais montrer un autre visage en Ligue des champions. Avec seulement 4 points pris depuis le début de la compétition, le club parisien n’aura pas le droit à l’erreur lors de son prochain match européen.

À lire aussi : La nouvelle belle opération du PSG en Ligue 1

Dernière semaine avant la trêve internationale

Et cela aura lieu dès ce mercredi avec un choc face à l’Atlético de Madrid au Parc des Princes (21h sur Canal Plus). À la veille de ce match, Luis Enrique et un joueur se présenteront devant les médias le mardi à partir de 13 heures, soit deux heures après les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h). Après cette rencontre face au club espagnol, les Parisiens auront deux jours pour préparer le match de la 11e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’Angers SCO (samedi à 21h sur DAZN). Un dernier match avant la trêve internationale de novembre.

Le programme de la semaine du PSG