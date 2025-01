Après avoir enchaîné un huitième succès de rang, le PSG espère poursuivre sur cette lancée cette semaine avec deux rencontres au programme dont le choc européen face à Manchester City.

Le PSG est actuellement sur une excellente dynamique. Après avoir renversé le RC Lens au Stade Bollaert (1-2) en Ligue 1, le club parisien est désormais sur une série de huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues et aborde donc sa prochaine grosse échéance avec confiance.

Deux matches au Parc des Princes

Car en effet, les joueurs de Luis Enrique joueront une « finale » ce mercredi soir au Parc des Princes (21h sur Canal Plus) face à Manchester City. Une rencontre capitale pour leur avenir en Ligue des champions. Et à la veille de ce match, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias (11h) puis le coach parisien et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match (13h). Après cette affiche, le club de la capitale retrouvera la Ligue 1. À l’occasion de la 19e journée du championnat, les leaders accueilleront le Stade de Reims le samedi à 21h05 (sur DAZN). De son côté, Luis Enrique se présentera le vendredi en conférence de presse d’avant-match (13h) pour évoquer cette rencontre face aux Champenois. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine