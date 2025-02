Après sa victoire éclatante face à l’AS Monaco, le PSG se déplacera à deux reprises cette semaine dont une rencontre de Ligue des champions face au Stade Brestois.

Sur une série de 16 matches sans défaite toutes compétitions confondues, le PSG espère surfer sur son excellente forme du moment cette semaine. Après deux jours de repos suite au succès étincelant face à l’AS Monaco (4-1), les joueurs de Luis Enrique retrouveront le chemin de l’entraînement ce lundi.

Deux déplacements au programme

Et une journée chargée attend le club parisien. En effet, les Rouge & Bleu prennent la direction de la Bretagne ce lundi matin, à la veille du barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois au Roudourou (mardi à 18h45 sur Canal Plus Foot). Après la traditionnelle conférence de presse d’avant-match du coach et d’un joueur (17h10), les Parisiens s’entraîneront sur la pelouse de Guingamp à partir de 18h30. Au lendemain de ce match européen, le PSG aura trois jours complets pour préparer un nouveau déplacement. Le samedi (21h05 sur DAZN), les champions de France en titre défieront le Toulouse FC à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Après cette rencontre, le leader du championnat bénéficiera d’une journée de repos. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h10) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (18h30)

: Mardi : Stade Brestois / Paris Saint-Germain (18h45 sur Canal Plus Foot / barrage aller de Ligue des champions)

: (18h45 sur Canal Plus Foot / barrage aller de Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Toulouse FC / Paris Saint-Germain (21h05 sur DAZN / 22e journée de Ligue 1)

: (21h05 sur DAZN / 22e journée de Ligue 1) Dimanche : Repos