Après deux victoires à l’extérieur, le PSG retrouvera le Parc des Princes pour la Ligue des champions avant une belle affiche en Ligue 1 en fin de semaine.

Le PSG poursuit son marathon de matches cette semaine. Depuis plus d’un mois, les joueurs de Luis Enrique enchaînent les rencontres et continuent d’afficher un état d’esprit positif. Après deux succès à l’extérieur, le club de la capitale va retrouver le Parc des Princes ce mercredi (21h sur Canal Plus Foot) avec le barrage retour de la Ligue des champions face au Stade Brestois (victoire 3-0 à l’aller du PSG). Après une journée de repos dimanche, les Parisiens retrouvent le Campus PSG ce lundi après-midi.

Une affiche face à l’OL pour conclure la semaine

Mardi, à la veille du match face au SB29, les quinze premières minutes de la séance collective seront ouvertes aux médias (11h) puis Luis Enrique, accompagné d’un joueur, se présentera en conférence de presse d’avant-match (13h). Après cette rencontre européenne, le PSG aura trois jours pour préparer son déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 23e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur DAZN). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / Stade Brestois 29 (21h sur Canal Plus Foot / barrage retour de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / barrage retour de Ligue des champions) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Vendredi : Repos

: Repos Samedi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain (20h45 sur DAZN / 23e journée de Ligue 1)